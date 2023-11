Geschäftsleute, Handwerker und Firmenvertreter aus dem Kreis Stendal tauschen sich beim Treff im Kirchturm in Sandau zu aktuellen Problemen aus.

Unternehmer aus dem Kreis Stendal treffen sich in Sandau

Der Unternehmerstammtisch in Sandau bot Raum für Gespräche.

Sandau. - Zum Unternehmerstammtisch hatten die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land und die Bürgerinitiative „Lebendiges Elbe-Havel-Land“ (BI) eingeladen. Steffi Friedebold, Verbandsgemeindebürgermeisterin (parteilos), und Dirk Hahn von der BI freuten sich, dass viele nach Sandau in den Kirchturm gekommen waren. Es war schon der fünfte Stammtisch dieser Art, die Reihe soll auf jeden Fall fortgesetzt werden. Die Beteiligten waren sich am Schluss einig, dass Informationsaustausch und Kennenlernen von Vorteil sind. Umfragebögen sollen bei der zukünftigen Themen- und Referentenauswahl helfen. Dirk Hahn sah als Perspektive für die Weiterentwicklung, dass sich Unternehmer in die Organisation der Veranstaltung einbringen.