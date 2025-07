Modell-Flug-Club: Hobbypiloten aus ganz Deutschland gehen beim Antikfliegen des MFC „Otto Lilienthal“ in Havelberg an Start. Welche Modellbau-Raritäten dabei sind.

Zum Abschluss gab es in Havelberg auf dem Modellflugplatz das traditionelle Gemeinschaftsfoto von den Antikfliegerfreunden aus ganz Deutschland.

Havelberg. - Auf dem Modellflugplatz in der Rathenower Straße in Havelberg herrschte am Wochenende wieder Flugbetrieb. Der Havelberger Modell-Flug Club „Otto Lilienthal“ hatte zum Antikfliegen eingeladen. Die hier startenden Modelle mussten allesamt Vorbildern entsprechen, die älter als 30 Jahre sind.