Vermeintliche Tierliebhaber füttern auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins Ziegen mit vergammeltem Gemüse. Daraufhin sterben zwei Ziegen qualvoll. Jetzt greift der Verein durch.

Perfider Anschlag: Rasierklingen im Gemüse und verfaultes Futter - Ziegen sterben in Barleben

Ronja Tomm und David Wintrowicz vom Kleintierzuchtverein Barleben kümmern sich um die Tiere auf dem Vereinsgelände in der Angerstraße. Große Sorgem machen sie sich um ihre Ziegen. Weil vermeintliche Tierliebhaber haben die Geißen jüngst mit verfaultem Gemüse gefüttert, woraufhin zwei der Tiere qualvoll starben.

Barleben - Gerade bei Kindern schlagen die Herzen höher, wenn sie kleine Tiere streicheln können. Davon gibt es in der Angerstraße in Barleben reichlich. Hier unterhalten die Mitglieder des örtlichen Kleintierzuchtvereins (KTZV) eine Gemeinschaftszuchtanlage. Doch jetzt kam es erneut zum Eklat.