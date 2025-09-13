Tierquälerei in der Börde Perfider Anschlag: Rasierklingen im Gemüse und verfaultes Futter - Ziegen sterben in Barleben
Vermeintliche Tierliebhaber füttern auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins Ziegen mit vergammeltem Gemüse. Daraufhin sterben zwei Ziegen qualvoll. Jetzt greift der Verein durch.
Aktualisiert: 13.09.2025, 15:08
Barleben - Gerade bei Kindern schlagen die Herzen höher, wenn sie kleine Tiere streicheln können. Davon gibt es in der Angerstraße in Barleben reichlich. Hier unterhalten die Mitglieder des örtlichen Kleintierzuchtvereins (KTZV) eine Gemeinschaftszuchtanlage. Doch jetzt kam es erneut zum Eklat.