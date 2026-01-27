Neuer Aldi-Markt Wetter verzögert Abriss der Spielothek
Der Abriss der Spielothek am Neumarkt folgt, sobald möglich. Im März soll der Bau des Aldi-Markts starten. Der Eröffnungstermin im November sollte zu halten sein.
Aktualisiert: 27.01.2026, 18:39
Staßfurt - Zwei Aldi-Märkte im erweiterten Innenstadtgebiet Staßfurts sollen es bleiben. Während der Staßfurt-Norder, jener im Rundfunk-Fernseh-Quartier an der Löderburger Straße, unbestritten ist, weicht im Herbst der an der Salzrinne – stadtauswärts gen Hohenerxleben. Die Arbeiten am neuen Standort Neumarkt/Lehrter Straße, sie sollen dieser Tage starten. Lediglich das winterliche Wetter macht noch einen Strich durch die Rechnung.