Der Abriss der Spielothek am Neumarkt folgt, sobald möglich. Im März soll der Bau des Aldi-Markts starten. Der Eröffnungstermin im November sollte zu halten sein.

Mit dem Abriss der Brandruine beginnen die Bauarbeiten für Staßfurts neuen Aldi-Markt.

Staßfurt - Zwei Aldi-Märkte im erweiterten Innenstadtgebiet Staßfurts sollen es bleiben. Während der Staßfurt-Norder, jener im Rundfunk-Fernseh-Quartier an der Löderburger Straße, unbestritten ist, weicht im Herbst der an der Salzrinne – stadtauswärts gen Hohenerxleben. Die Arbeiten am neuen Standort Neumarkt/Lehrter Straße, sie sollen dieser Tage starten. Lediglich das winterliche Wetter macht noch einen Strich durch die Rechnung.