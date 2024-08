In den Möbelwerkstätten Havelberg haben am 1. August neue Auszubildende für den Tischlerberuf angefangen. Das Lernen bei Ausbilder Peter Busse dauert drei Jahre.

Vier junge Männer haben sich in Havelberg den Möbelbau ausgesucht

Jannik Anders, Albrecht Baronius, Robert Westphal und Jonas Arnoldt (von links) mit Ausbilder Peter Busse in den Kiebitzberg-Möbelwerkstätten Havelberg.

Havelberg. - Vier junge Männer – Jannik Anders aus Klietz, Robert Westphal aus Nitzow, Jonas Arnoldt aus Perleberg und Albrecht Baronius aus Belgern bei Torgau – sind am 1. August in den Kiebitzberg Möbelwerkstätten Havelberg in eine dreijährige Ausbildung als Möbeltischler gestartet.