  4. Einwohner klagen über schlechtes Netz: Vodafone-Mobilfunk ist in Havelberg zurzeit gestört

Mehrere Tage schon gibt es kein oder kaum mobiles Internet auf Handys in Havelberg. Der Anbieter nennt die Ursache für den Ausfall.

Von Diana Honcharenko 01.10.2025, 18:57
Das Vodafone-Netz ist seit einigen Tagen in Havelberg gestört. Foto: picture alliance/dpa

Havelberg. - Seit Anfang dieser Woche melden zahlreiche Einwohner aus Havelberg massive Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung über das Vodafone-Netz. Konzern-Sprecher Volker Petendorf hat gegenüber der Volksstimme erklärt, warum das so ist.