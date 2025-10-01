Mehrere Tage schon gibt es kein oder kaum mobiles Internet auf Handys in Havelberg. Der Anbieter nennt die Ursache für den Ausfall.

Das Vodafone-Netz ist seit einigen Tagen in Havelberg gestört.

Havelberg. - Seit Anfang dieser Woche melden zahlreiche Einwohner aus Havelberg massive Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung über das Vodafone-Netz. Konzern-Sprecher Volker Petendorf hat gegenüber der Volksstimme erklärt, warum das so ist.