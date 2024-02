Um einige bedeutende Exponate ist das Prignitz-Museum am Dom in Havelberg reicher geworden. Die „Schule von Athen“ sowie Ziegelsteine mit Inschriften gehören dazu.

Havelberg. - Die Liste ist lang mit den Schenkungen, die das Prignitz-Museum am Dom in Havelberg im vergangenen Jahr erhalten hat. Wer Keller oder Dachboden aufräumt oder sich um Nachlässe kümmert, findet Dinge, die zu schade sind für den Müll. Denn oftmals sind es Zeitzeugen, die unserer und künftigen Generationen vom Leben in vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten berichten.