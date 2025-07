Musik, Party und Literatur - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 9.7.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 9. Juli 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Literatur mit Pelikan beim Teesalon im Gartenhaus im Klosterbergegarten

Im Gartenhaus des Klosterbergegartens in Magdeburg steht die Sommerausgabe der Teesalonreihe im Juli im Zeichen einer literarischen Darbietung. Beginn ist am Mittwoch, dem 9. Juli 2025, um 19 Uhr. Im Mittelpunkt steht eine Lesung mit dem Verein Pelikan, dessen Mitglieder sich mit Texten rund um Ferien, Reisen und den Park beteiligen.

Die Magdeburger Schreibgruppe des Pelikan trifft sich regelmäßig in der Stadtbibliothek Magdeburg. Unter ehrenamtlicher Leitung von Günter Hartmann stellen sich die Teilnehmenden dabei eigene literarische Arbeiten vor. In der Teesalonreihe werden ausgewählte Beiträge dieser Gruppe einem größeren Publikum präsentiert.

Die Veranstaltungsreihe wurde von Martin Müller initiiert, der anlässlich des Jubiläums des Parks das Gartenhaus mit Musik, Literatur und Teekultur verbinden wollte. Seit Mai und noch bis September finden jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr kulturelle Abende statt. Neben Literatur und Musik bietet der Teesalon hochwertigen Tee und kleine Snacks von "Tee hoch n".

Weitere Termine sind am 13. August mit Pedro Querido sowie am 10. September mit Martin Müller geplant. Der Eintritt ist frei.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freunden

Im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 wird das Sommertheater „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr vom am 8., 9., 11. sowie vom 15. bis 19.7. statt. Weitere Termine sind bereits ausverkauft.

Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025. Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden.

Mit dabei sind unter anderem aus Mazze, Malte und weiteren wiederkehrenden Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart. Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt.

Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Markuz Walach spielt im Magdeburger Café Treibgut

Am Mittwoch, dem 9. Juli 2025, ist Markuz Walach ab 19 Uhr im Rahmen der Hutkonzertreihe im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 in Magdeburg zu erleben. Die Sommerreihe bringt wöchentlich Live-Musik auf das Gelände direkt an der Elbe und schafft Raum für Begegnungen, Gespräche und handgemachte Musik – bei freiem Eintritt und offener Atmosphäre.

Markuz Walach tourt seit über elf Jahren als One Man Band durch Europa. Mit einer Kombination aus Gitarre, Blues Harp, souliger Stimme und selbstgebautem Rhythmusapparat entsteht bei seinen Konzerten der Klang einer ganzen Band. Für Percussion und Bass zweckentfremdet er Alltagsgegenstände und schafft damit einen ebenso ungewöhnlichen wie einprägsamen Sound. Seine Musik ist geprägt von Einflüssen des Blues und Rock ’n’ Roll, erweitert durch Elemente aus Boogie und Funk.

Die Konzerte des Musikers zeichnen sich durch Vielseitigkeit, Energie und technische Raffinesse aus. "Das gesamte Set war beeindruckend – technisch wie unterhaltungsmäßig – und kulminierte in einem der ungewöhnlichsten Klangerlebnisse, die ich je gehört habe", heißt es in einer Rezension von "BBC Introducing". Auch das "OX Fanzine" hebt den eigenständigen Stil hervor: "Ein Boogie-Groove-Sound, der wirklich eine Ausnahmeerscheinung im weiten Bereich des Blues-Kosmos ist." Der Westdeutsche Rundfunk beschreibt ihn als "jung, eigenwillig und einen begnadeten Bluesgitarristen".

Walachs Lieder handeln vom Unterwegssein, von Begegnungen und vom Leben in Bewegung. Mit seiner mobilen Lebensweise – er lebt und reist in einem alten Bus – schafft er eine Verbindung zwischen Musik, Alltag und Bühne.

Thomas Beißert spielt Orgel in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Im Rahmen der Reihe "Musik in St. Ambrosius" erklingt am Mittwoch, dem 9. Juli 2025, um 17 Uhr ein kleines Orgelkonzert mit Thomas Beißert. Die Veranstaltung findet in der Kirche St. Ambrosius am Ambrosiusplatz statt.

Thomas Beißert ist ehrenamtlich als Organist und Kantor tätig und stammt aus Hillersleben in Sachsen-Anhalt. Sein besonderes Interesse gilt historischen Orgeln, vor allem der Böttcher-Orgel in der Klosterkirche St. Laurentius. Mit großer Hingabe widmet er sich der Interpretation barocker Musik, insbesondere den Kompositionen von Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann. In verschiedenen Formaten wie dem Orgelsommer oder im kirchlichen Jahreslauf ist er regelmäßig mit eigenen Programmen vertreten.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Am 9.7. wird Bergfest auf der Insel der Jugend gefeiert. Die Party in der Maybachstraße 8 steigt von 18 bis 24 Uhr. Die Partyreihe steht unter dem Titel "Home sweet Home".

Nachdenker: "Wünsch dir was" heißt es ab 20 Uhr im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43. Für die Musik sorgt DJ Bugs.

Ausstellung „Otto ist international“ im Welcome Service der Landeshauptstadt Magdeburg

Die kulturelle Vielfalt Magdeburgs ist derzeit im Welcome Service der Stadt zu erleben. In den Räumen am Breiten Weg 120 A in der Fußgängerzone des Nordabschnitts gegenüber dem Katharinenturm präsentieren der Stadtmarketingverein und die Ottostadt die Ausstellung zur Stadtmarketing-Kampagne „Otto ist international“, die auch die Volksstimme unterstützt hatte.

Die Kampagne „Otto ist international“ habe Menschen in den Fokus gerückt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten stammen und Magdeburg durch ihre Geschichten bereicherten.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "The Addams Family" um 21 Uhr auf dem Magdeburger Domplatz. Auch für "Die Dreigroschenoper" im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 waren keine Tickets mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.