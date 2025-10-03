weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Für den ersten Advent bietet das Kunstquartier im Arthotel Havelberg ein Musikmärchen für die ganze Familie mit Sonderangebot für Kinder. Und was noch?

Von Andrea Schröder Aktualisiert: 03.10.2025, 18:58
Renate Lewerken und Felix Goder freuen sich in diesem Jahr noch auf zwei Höhepunkte im Kunstquartier des Arthotels Havelberg. Fürs nächste Jahr steht das Kulturprogramm bereits fest.
Renate Lewerken und Felix Goder freuen sich in diesem Jahr noch auf zwei Höhepunkte im Kunstquartier des Arthotels Havelberg. Fürs nächste Jahr steht das Kulturprogramm bereits fest. Foto: Andrea Schröder

Havelberg. - Der erste Adventssonntag ist im Kunstquartier des Arthotels Havelberg der Klassik in vorweihnachtlich gemütlicher Atmosphäre vorbehalten. Nach der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ freut sich Hotelchefin Renate Lewerken in diesem Jahr auf das Musikmärchen „Peter und der Wolf“. Es wird voll auf der Bühne im Saal. Und zuvor geht's um Gitarren.