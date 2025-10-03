Veranstaltungen im Arthotel Vorfreude in Havelberg auf Peter und der Wolf
Für den ersten Advent bietet das Kunstquartier im Arthotel Havelberg ein Musikmärchen für die ganze Familie mit Sonderangebot für Kinder. Und was noch?
Aktualisiert: 03.10.2025, 18:58
Havelberg. - Der erste Adventssonntag ist im Kunstquartier des Arthotels Havelberg der Klassik in vorweihnachtlich gemütlicher Atmosphäre vorbehalten. Nach der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ freut sich Hotelchefin Renate Lewerken in diesem Jahr auf das Musikmärchen „Peter und der Wolf“. Es wird voll auf der Bühne im Saal. Und zuvor geht's um Gitarren.