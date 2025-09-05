Christine Kapl aus Klietz berichtet beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirche in Neuermark-Lübars über ihre Wanderungen.

Paar aus Klietz auf dem Jakobsweg

Christine Kapl zeigt beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirche in Neuermark-Lübars eine Jakobsmuschel, das Symbol des gleichnamigen Pilgerwegesystems, die alle ins spanische Santiago de Compostela führen.

Neuermark-Lübars. - Wenn sich Frauen aus den Pfarrbereichen Sandau und Schönhausen zum Frauenfrühstück treffen, steht oft ein interessanter Vortrag auf dem Programm. Diesmal waren die Christinnen aus Neuermark-Lübars Gastgeber, nach Frühstück und Andacht informierten die Klietzer Christine und Ottmar Kapl über ihre Wanderungen auf dem Jakobsweg.