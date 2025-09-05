Paar aus Klietz auf dem Jakobsweg Warum beim Pilgern ein Handy hilfreich ist
Christine Kapl aus Klietz berichtet beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirche in Neuermark-Lübars über ihre Wanderungen.
05.09.2025, 09:43
Neuermark-Lübars. - Wenn sich Frauen aus den Pfarrbereichen Sandau und Schönhausen zum Frauenfrühstück treffen, steht oft ein interessanter Vortrag auf dem Programm. Diesmal waren die Christinnen aus Neuermark-Lübars Gastgeber, nach Frühstück und Andacht informierten die Klietzer Christine und Ottmar Kapl über ihre Wanderungen auf dem Jakobsweg.