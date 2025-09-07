Calbenser Frauenchor lädt am 14. September zum Konzert mit zwei Gastchören ein – maritime Lieder und moderne Arrangements im Programm.

Musik aus Calbe, Egeln und Schönebeck zum Denkmaltag in der Stephanikirche

Der Frauenchor inTakt hat für ein Konzert am 14. September zwei weitere Chöre in die Saalestadt eingeladen.

Calbe. - „Für die Calbenser Bürgerinnen und Bürger gestalten wir traditionell in jedem Chorjahr drei große Konzerte“, sagt Rosemarie Schmidt. Die Vorsitzende des Chorvereins inTakt freut sich, dass es am 14. September ein neues Chorkonzert gibt. Das ist ein Chortreffen unter dem Motto „Mit Freunden und mit Freude Singen“, schildert sie.