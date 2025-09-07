Der Kultur- und Heimatverein konnte einige historische Grabsteine retten. Sie gehören zu Personen, die für die Eggersdorfer Geschichte von Bedeutung sind und viel für die Gemeinde getan haben.

Hinter den Namen auf Grabsteinen verbergen sich Geschichten. In Eggersdorf hat der Kultur- und Heimatverein einige Grabsteine gerettet, die zu Menschen gehören, die das Dorf prägten.

Eggersdorf. - Mit dem Abriss der alten Friedhofsmauer an der Bahnhofsstraße gingen auch alte historische Grabanlagen verloren. Sie konnten beim Abbau nicht erhalten werden, wurden stark beschädigt. Lediglich Fragmente konnten von den Heimatfreunden des Eggersdorfer Kultur- und Heimatvereins sichergestellt werden. Ihr Ziel: diese für die Nachwelt als Erinnerung zu erhalten.