Heimathistorie Grabsteine in Eggersdorf: Geschichten von ungelösten Morden und engagierten Chronisten
Der Kultur- und Heimatverein konnte einige historische Grabsteine retten. Sie gehören zu Personen, die für die Eggersdorfer Geschichte von Bedeutung sind und viel für die Gemeinde getan haben.
07.09.2025, 13:00
Eggersdorf. - Mit dem Abriss der alten Friedhofsmauer an der Bahnhofsstraße gingen auch alte historische Grabanlagen verloren. Sie konnten beim Abbau nicht erhalten werden, wurden stark beschädigt. Lediglich Fragmente konnten von den Heimatfreunden des Eggersdorfer Kultur- und Heimatvereins sichergestellt werden. Ihr Ziel: diese für die Nachwelt als Erinnerung zu erhalten.