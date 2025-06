Wassertouristen aus aller Herren Länder legen in Havelberg an. Was sie in die Domstadt im Landkreis Stendal lockt.

Das Ehepaar Brigitte (von links) und Axel Hofmann aus Frankfurt/Main, ein guter Freund und Hafenmeisterin Sigrid Weidenbach kommen in Havelberg beim Frühstück an Bord der Yacht „Dancing Green“ ins Gespräch.

Havelberg. - Im Yachthafen in Havelberg herrscht wieder Hochbetrieb. Die Domstadt an Havel und Elbe zählt zu den beliebten Zielen der Freizeitkapitäne. Ihre Schiffe haben so gut wie alles an Bord. Doch Liegeplatz und Service vor Ort bestimmen mit, ob es am Ende ein schöner Aufenthalt wird. Die Havelberger Insel Touristik (HIT), die unterhalb der Bahnhofstraße den Yachthafen betreibt, freut sich über die zahlreichen Wassertouristen aus nah und fern.