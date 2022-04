Warum es im Prignitz-Museum Havelberg schon kurz weihnachtet

Ostern ist gerade mal vorbei, da wird es im Prignitz-Museum Havelberg schon weihnachtlich? Nein. Aber ein besonderes Exponat ist wieder zurück in der geschichtsträchtigen Einrichtung am Dom.

Fördervereinsvorsitzender Harald Wildhagen und Museumsleiterin Antje Reichel freuen sich, dass die Weihnachtspyramide restauriert ist und künftig zur Weihnachtszeit wieder im Museum am Havelberger Dom präsentiert werden kann.

Havelberg - Sie war desolat und bedurfte dringend einer Restaurierung. Dank vieler Spender ist die um das Jahr 1850 von einem Schäfer im einstigen nahe Havelberg gelegenen Todtenkopf (heute Waldfrieden) wieder vorzeigbar. So könnte sie sich auch wieder in Berlin sehen lassen, wo sie 1935 schon einmal am Funkturm gezeigt wurde.