Ein Kompromiss für den Windpark Havelberg ist gefunden

Havelberg. - Nachdem die Untersuchungen zum Artenschutz für den im Norden von Havelberg geplanten Windpark im Frühjahr abgeschlossen waren, haben sich die Planer der WPD Onshore GmbH & und Co. KG aus Bremen mit Fachleuten zusammengesetzt und seit Mai in einer Arbeitsgruppe nach Lösungen gesucht. „Wir wollten einen Kompromiss finden, der Artenschutz und Windenergie in Einklang bringt. Das ist uns gelungen“, sagt Rami Ramadan, Leiter Konzeption und Kooperationen WPD, am Dienstag nach einem Arbeitstreffen im Arthotel Havelberg.