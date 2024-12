Premiere für das neue Klassenzimmerstück des Schülerinstitutes SITI am Gymnasium in Havelberg. Es geht um Schüler, Rentner, Startup und Digitalisierung.

Was Rentner Willi in Havelberg von Schülern lernen kann

Im neuesten Klassenzimmerstück des SITI in Havelberg geht es um Rentner Wilhelm (links) und Startup-Gründer Daniel.

Havelberg. - „Digital was unternehmen“. Das ist fast für jeden bereits zur täglichen Routine geworden. Mit der Nutzung des Mobiltelefons und all seinen Möglichkeiten geht es los. Weswegen das Havelberger Schüler-Institut SITI nun ein neues Bildungsprogramm unter dem Titel „Digital was unternehmen“ anbietet.