Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Havelberg fährt der gute Alte am Freitag, 5. Dezember, mit dem Schlitten vor. Was Händler, Vereine und Schulklassen bieten.

Die Weihnachtspyramide gehört zu den Hinguckern beim Weihnachtsmarkt in Havelberg.

Havelberg. - Bevor am Freitag, 5. Dezember, die „Havelspatzen“ aus den beiden Kitas der Stadt den Havelberger Weihnachtsmarkt auf der Bühne mit ihren Liedern und Gedichten eröffnen, dreht der Weihnachtsmann wieder im Schlitten seine Runde über die Stadtinsel und macht auf das Fest aufmerksam. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen für drei schöne Tage, an denen sich die Hansestädter und ihre Gäste auf die festliche Zeit einstimmen können.