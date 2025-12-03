Die Chöre des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums in Schönebeck bereiten sich auf ihre zwei Weihnachtskonzerte vor. Im Repertoire werden in diesem Jahr ganz besondere Stücke sein.

Vorletzte Probe zu den diesjährigen Weihnachtskonzerten der Chöre des Hermann-Gymnasiums – alle Jahre wieder ein großes Ereignis.

Schönebeck. - Die Blicke der vorbeigehenden Menschen müssen schon sonderbar gewesen sein. Als der Kleine und der Große Chor des Schönebecker Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium unlängst zu einem Chorlager nach Wittenberg aufbrach, probten die Kinder und Jugendlichen Weihnachtslieder für die anstehenden Konzerte. Das war aber nicht vor wenigen Tagen, sondern in den Ferien im Oktober, als die Temperaturen noch mehr nach Sonne und kurzer Hose waren als nach Schnee und Schal.