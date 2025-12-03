Wildschweine durchwühlen den „heiligen Rasen“ vom SV Rathmannsdorf. Tierische Vandalen auch in Hecklingen. Was dagegen zu tun ist und was nicht geht.

Tiefe Löcher im 16-Meter-Raum auf Seite der „Waldkurve“ des Rathmannsdorfer Sportplatzes.

Rathmannsdorf/Hecklingen. - Die Wildschweine werden immer üppiger. Schwarzkittel haben den Sportplatz vom SV Rathmannsdorf als Futternapf für sich entdeckt. Am vergangenen Wochenende musste der SV St. Georg Hecklingen sein Heimspiel absagen. Der Verdacht, dass dort ebenfalls eine Rotte den „heiligen Rasen“ am Beek durchwühlt hat, ist mittlerweile aber widerlegt.