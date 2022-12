Wer bereitet in Havelberg Weihnachts-Festessen?

Wer sich über die Feiertage nicht selber Stress in der Küche machen möchte, findet im Elb-Havel-Winkel auch gutes Essen in Gaststätten und Cafés.

So könnte der Festtagsschmaus mit einer Entenkeule, Klößen und Rotkohl aussehen.

Havelberg - Um es vorweg zu nehmen: Das BilderbuchCafé und das Romantica in Havelberg sowie das Schützenhaus in Sandau sind über die Weihnachtstage geschlossen. Und der Landgasthof Zum Dorfkrug in Nitzow ist für die Weihnachtstage schon seit Monaten ausgebucht, wie dort zu erfahren war.