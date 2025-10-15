Erntedank im ländlichen Raum Wie der Erntedank in Havelberg auf dem Teller kommt
Die Domgemeinde Havelberg-Nitzow lädt alljährlich zum Suppen-Essen ein. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Volksstimme hat gefragt, was eine gute Suppe auszeichnet.
15.10.2025, 15:38
Havelberg. - Dem Dank für eine gute Ernte werden alljährlich im Herbst in den Kirchen im Landkreis Stendal Schmuck und Gaben gewidmet. Die evangelische Domgemeinde Havelberg-Nitzow verknüpft die Tradition, Erntedank zu feiern, mit einem Suppen-Essen in der Kirche. Darum gibt es das nur an diesem Tag.