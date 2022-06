Wiedersehen mit Fluthelfern der ersten Stunde in Fischbeck

Peter Andresen und Jan Frobenius waren einst die ersten Helfer nach dem Deichbruch ? der Kontakt zu Bürgermeister Bodo Ladwig (von links) ist nie abgerissen. Zuletzt zum einjährigen Jubiläum in Fischbeck, kamen sie jetzt spontan vorbei und sahen sich an, was sich seitdem verändert hat.

Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt