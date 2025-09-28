Sollen im Wald der Gemeinde Kamern Windräder entstehen? 582 Wahlberechtigte haben beim Bürgerentscheid am Sonntag ihre Meinung kundgetan.

Windkraft Ja oder Nein - im Kreis Stendal haben Bürger entschieden

Drei Wahllokale waren für den Bürgerentscheid in der Gemeinde eingerichtet: in Kamern (Foto), Schönfeld und Wulkau.

Kamern. - „Sind Sie dagegen, dass Windenergieanlagen im Wald der Gemeinde Kamern errichtet werden?“ Zur Beantwortung dieser Frage waren am Sonntag 1.007 Einwohner im Alter ab 16 Jahren aufgerufen, in die Wahllokale der Gemeinde zu gehen. Diese waren in Kamern, Wulkau und Schönfeld eingerichtet. Von 8 bis 18 Uhr nutzten viele Wahlberechtigte die Möglichkeit dieses Bürgerentscheids. Die Wahlbeteiligung liegt bei 58 Prozent.