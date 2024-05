Ortschaftsratssitzung in Nitzow bei Havelberg ist genutzt worden zur Vorstellung der Planungen von erneuerbarer Energie.

Bürgermeister Mathias Bölt aus Havelberg stellte die Windkraft-Pläne in Nitzow vor.

Nitzow. - Die Nitzower Ortsschaftsratssitzung am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus war eine ganz besondere. Denn mit um die 50 interessierten Besuchern war es dabei so voll wie wohl noch nie. Was der Grund dafür gewesen ist? Es war ein Tagesordnungspunkt, der sich mit den Vorbereitungen für die Errichtung eines Energieparks Havelberg beschäftigte.