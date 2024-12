Benny freut sich im Julianenhofheim in Müggenbusch bei Havelberg über den Besuch des Weihnachtsmannes. In dessen Rolle ist am Vormittag des Heiligen Abends Hausmeister Raik Freihorst geschlüpft.

Havelberg. - Mit seiner Glocke kündet der Weihnachtsmann Heiligabend im Christianenhaus des Julianenhofheimes seine Ankunft an. Benny, Cecilia, Juliane und all die anderen Kinder sind aufgeregt. Was wird der gute Alte ihnen wohl schenken? Vielleicht ein Laptop? Das hoffen die Zwillinge Oliver und Pascal. Im DRK-Heim im Havelberger Ortsteil Müggenbusch ist am Vormittag Bescherung angesagt.