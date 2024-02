Entgegen dem Trend in anderen Kommunen ist die Einwohnerzahl in Havelberg 2023 leicht angestiegen. Beim Altersdurchschnitt gibt es nur einen Ort mit unter 50 Jahren.

Zuzüge aus der Ukraine: Einwohnerzahl bleibt in Havelberg im Plus

Havelberg. - Während Städte und Gemeinden ringsum ein Minus in der Einwohnerstatistik verzeichnen, sieht das in Havelberg anders aus. Die Hansestadt ist weiterhin ein Zufluchtsort für Menschen aus der Ukraine. Ende Dezember lebten 220 Kinder und Erwachsene aus dem vom Krieg geplagten Land in Havelberg. „Und ich habe immer wieder neue Anmeldungen“, sagt Mandy Bäker vom Einwohnermeldeamt.