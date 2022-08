Zwischen Algen und Wasserlinsen

Wulkau/Kamern - Ein grüner Pflanzenteppich bedeckt fast den gesamten „Rüdow“ – das Gewässer an der Waldkante neben dem Elbdeich wurde nach dem dortigen Flurstück benannt. Einst lag es in der aktiven Aue, wurde also von Hochwassern überströmt. Mit dem Deichbau gelangte das Brack in die inaktive Aue, ins Deichhinterland.