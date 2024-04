Zwischen Hausboot und Yacht - Werft in Havelberg baut neuen Prototyp

Kiellegung auf der Kiebitzberg Schiffswerft in Havelberg für einen Prototyp: In der Schiffbauhalle wird der Kiel des neuen Hausbootes mit einem Teil des Bootsrumpfes verbunden. Nicht nur Werft-Chef Andreas Lewerken (rechts) hält den feierlichen Akt für die Nachwelt fest.

Havelberg. - Umweltbewusst und autark Urlaub machen, auf Flüssen und Seen – dafür steht der „King Fisher“. Ein Hausboot, für dessen Prototyp in der Kiebitzberg Schiffswerft in Havelberg die Kiellegung stattgefunden hat. Mit dabei die Auftraggeber Manfred und Felix Eichberger von der Schiffsservice GmbH aus Passau.