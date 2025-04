Der Hochwasserschutz im Jerichower Land wird verstärkt: Ein Abschnitt eines Deichs in Niegripp (Ortsteil von Burg) soll in Kürze saniert werden. Was das für den Elberadweg bedeutet.

In Kürze rücken die Bagger in Niegripp an, wo ein Deich saniert ausgebaut werden soll.

Niegripp. - Die erste Bauberatung ist erfolgt, die Bagger rücken bald an. Die Verstärkung vom Hochwasserschutz an der Elbe im Jerichower Land geht mit einem Deich in Niegripp (Ortsteil von Burg) in Kürze weiter.