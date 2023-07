Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe - Mit den steigenden Temperaturen im Frühling und Sommer nehmen die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur in der Saalestadt zu. Vandalismus beschäftigt regelmäßig die Lokalpolitik. Jugendliche sind vor allem an den Wochenenden oft abends an öffentlichen Plätzen zu finden. Welche Anlaufpunkte gibt es für Jugendliche in der Stadt? Reichen die Angebote aus oder müsste der Landkreis hier mehr bieten? Bürgermeister Sven Hause beurteilt die Situation in der Stadt so: „Wir leben in einem freien Land. Jugendliche dürfen sich, wie auch jeder andere Einwohner, frei im gesamten Stadtgebiet aufhalten. Es liegt in der Natur dieser Gruppierungen, dass man sich häufig an wechselnden Plätzen aufhält. Hieran gibt es nichts zu kritisieren. Entscheidend ist, ebenso wie bei allen anderen Bürgerinnen und Bürgern, bestimmte Verhaltensregeln einzuhalten. In der Altersklasse der elf bis 18-jährigen leben derzeit 536 Personen in Calbe. Der überwiegende Teil dieser jüngsten Bewohner ist absolut anständig“, sagt der Bürgermeister. Und weiter: „Ich lehne es ab, diese Kinder und Jugendlichen zu kritisieren und die vielseitigen Möglichkeiten zur sinnvolle Freizeitgestaltung in Frage zu stellen, nur weil sich ein paar wenige Jugendliche zeitweise nicht angemessen verhalten. Selbst von den etwa 20 Jugendlichen, die immer wieder an verschiedenen Stellen unterwegs sind oder sich aufhalten, sind es nur wenige, die sich nicht ordnungsgemäß verhalten“, kennt er die Situation in der Kleinstadt genauer. Doch wie steht es um Freizeitangebote für den Nachwuchs in der Stadt?