Mit neuen und alten Liedern und Texten aus der eigenen Feder gastierte Martin Rühmann im Touristeninformationszentrum des Ringheiligtums Pömmelte. Der Künstler zeigte sich poetisch.

Martin Rühmann trat zum zweiten Mal im Touristeninformationszentrum (TIZ) des Pömmelter Ringheiligtums auf. Dort sang er auch das Lied vom Mädchen am Fluss, das von Sylvia Oswald inspiriert wurde.

Pömmelte. - „Ich singe dir mein Lied …“ überschreibt der Magdeburger Liedermacher und Musiker sein rund einstündiges Solo-Programm. Das TIZ, das Touristeninformationszentrum, ist gut besetzt, als Marin Rühmann seine Resonanzgitarre hervor holt, der man die Patina vieler Auftritte ansieht. Immer dort, wo die Hand und das Plektrum schlagen, ist der Lack ab.