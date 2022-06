160 Flüchtlinge profitieren von Sachspenden aus der Region Klötze

Klötze/Milomlyn - Die Sachspenden aus Klötze für Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, haben ihr Ziel erreicht. Darüber informierte die Stadt Klötze in einer Mitteilung. Der mit Hilfsgütern beladene Lkw der Firma Reinhardt-Transporte hatte sich am Freitagabend von der Purnitzstadt aus auf den Weg in die polnische Partnerstadt Milomlyn gemacht (Volksstimme berichtete). Zuvor waren am Rathaus zahlreiche Sachspenden auf Paletten und in Säcken auf den Anhänger geladen worden. Auch am Fitness-Studio „Ran“, wo weitere Güter lagerten, wurde aufgeladen.