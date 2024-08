Aline Jakubizk (l.) und Nora Jatsch sind mit ihren Pferden Klobra (v.l.) Svana und Leni zwei Wochen auf Wanderschaft und machten dabei auch in Klötze Station. Wenn es am nächsten Tag weitergeht, werden die Tiere die ersten Kilometer geführt.

Klötze. - Den Alltag hinter sich lassen, runterkommen, entschleunigen, Wind und Wetter trotzen und dabei die Welt an sich vorbeiziehen lassen – genau das erleben Aline Jakubzik und Nora Jatsch. Die beiden Freundinnen unternehmen gerade einen Wanderritt. Zwei Wochen haben sie sich Zeit genommen, um von der Gemeinde Holle bei Hildesheim bis nach Ziemendorf am Arendsee zu gelangen. Dabei machen sie an jedem Tag in einem anderen Ort Rast, mal bei Freunden und mal an ausgewählten Rastpunkten.