Schon vor einiger Zeit wurde angekündigt, dass ein Anbau für die Kraftsportler an der Klötzer Zinnberghalle entstehen soll. Bislang ist noch nichts passiert, was nun für Kritik sorgte. Foto: Tobias Roitsch

Ein Anbau soll an der Klötzer Zinnberghalle errichtet werden. Das wurde vor anderthalb Jahren angekündigt. Passiert ist bislang nichts.

Klötze l Mehr Platz soll für die Kraftsportler des Sportvereins VfB 07 Klötze in der Zinnberghalle geschaffen werden. Geplant ist ein Anbau, damit der bisherige Trainingsraum erweitert werden kann. Der vorhandene Raum sei für einen ordnungsgemäßen Trainingsbetrieb zu klein, wie es im Oktober 2017 bei der Vorstellung des Projekts im Klötzer Hauptausschuss hieß. Fördermittel sollten beantragt werden. Gebaut wurde bislang noch nicht.

Wieder ins Gedächtnis gerufen wurde das Vorhaben bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates. In der Einwohnerfragestunde meldete sich Ralf Düring zu Wort und sprach das Thema an. Der Stadtrat sei fleißig gewesen und habe den Beschluss gefasst, damit an der Zinnberghalle ein Anbau erfolgen kann, leitete Düring ein. Im vergangenen Jahr seien Mittel dafür im Haushaltsplan vorgesehen gewesen, in diesem Jahr ebenso. Die benötigten Fördermittel vom Land seien aber noch nicht geflossen, wie Düring sagte, „weil die Zuarbeit von der Verwaltung gefehlt hat“, wie er wissen wollte. „Das finde ich nicht schön: Der Stadtrat beschließt etwas und in der Verwaltung ist ‚Ruhe sanft‘“, übte er Kritik. Er bat darum, dass der Stadtrat mal sagen könnte, dass sich in der Verwaltung dafür jemand „den Hut aufsetzen muss“.

An dem Punkt wurde Ralf Düring in seinen Ausführungen vom Stadtratsvorsitzenden Klaus Ewertowski unterbrochen. Er bat den Einwohner darum, eine Frage zu stellen. Was Düring erläuterte, habe man schon in der Haushaltsberatung durchgesprochen, es habe eine Entscheidung vom Stadtrat gegeben, erinnerte Klaus Ewertowski. Die Sache laufe also, so der Stadtratsvorsitzende, der ergänzte: „Jetzt Ihre Frage bitte.“

Der Aufforderung kam Düring nach. Er wollte wissen, ob in diesem Jahr überhaupt noch etwas in Sachen Erweiterung des Kraftsportraumes passieren solle. Falls nicht: „Wer war dafür verantwortlich?“ Und was gedenke der Stadtrat dienstrechtlich für denjenigen zu veranlassen, der die Verzögerung zu verantworten hat? Die Kraftsportler des VfB seien ein Aushängeschild für die Stadt Klötze, mit denen immer viel geworben werde, weil sie auch wirklich gute Leistungen bringen würden, fuhr Düring fort. „Da ist es mehr als traurig, wenn es an einem in der Verwaltung oder an was auch immer liegen mag“, dass noch nichts geschehen ist, sagte Düring.

Bitte um Antwort

Erneut unterbrach ihn Klaus Ewertowski, der deutliche Worte fand. Die letzten Sätze seien schon keine Frage mehr gewesen, sagte er in Dürings Richtung, man habe schon wieder vergessen, was die Frage war. Der Stadtratsvorsitzende bat Bürgermeister Uwe Bartels darum, eine Antwort zu geben.

Es tue der Verwaltung selber leid, dass man auch in diesem Jahr nicht in den Genuss einer Förderung komme, sagte das Stadtoberhaupt und ergänzte: „Es gab leider Terminprobleme bei der Abgabe einer Unterlage.“ Es handele sich um eine Sache, die er mit seinem Personal im Rathaus abzudecken habe, sagte Bartels. Und weiter: „Die werde ich hier nicht öffentlich mit Ihnen diskutieren, Herr Düring.“ Er möchte sich verbitten, der Verwaltung zu unterstellen, dass sie nichts tun würde, sagte er dem Fragensteller. Das habe er nicht gesagt, entgegnete Ralf Düring prompt. Das habe er wohl, schoss der Bürgermeister zurück.

Schließlich meldete sich noch einmal Klaus Ewertowski zu Wort. Er wollte noch eine Ergänzung zu den Ausführungen des Bürgermeisters machen. Als Stadtrat habe man das so zur Kenntnis genommen und sich darauf verständigt, den Anbau an der Zinnberghalle wieder in den nächsten Haushalt aufzunehmen, damit das Projekt im nächsten Jahr umgesetzt werden könne. In diesem Jahr könne es, weil die Fördermittel weg seien, nicht mehr realisiert werden, stellte Klaus Ewertowski noch einmal klar.