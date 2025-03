BEETZENDORF. - Beetzendorfs Bürgermeister Enrico Lehnemann bläst im Gemeinderat Gegenwind ins Gesicht. Vier der 14 Ratsmitglieder haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn eingereicht. In dem Papier, das mit Datum vom 6. Februar 2025 an die Kommunalaufsicht des Altmarkkreises verschickt wurde und der Volksstimme vorliegt, ist von „mehreren gravierenden Missständen in seiner Amtsführung“ die Rede. Diese würden die „ordnungsgemäße Gemeindeverwaltung erheblich beeinträchtigen und das Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung untergraben“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.