Klötze. - Jeden Monat gibt es ein bis zwei Veranstaltungen, die jedem Heranwachsenden, egal ob angehender Jugendweihling oder Konfirmand, offenstehen. Die Schnupperstunden im Studio „Fitness4You“ gehören in jedem Jahr dazu. Doch auch weitere Projekte sind vorbereitet.

Mit Laurin aus Klötze, Jenny aus Jahrstedt, Danielle und Katrin aus Apenburg, Jan und Fritz aus Kunrau sowie Nele und Lilly aus Immekath sahen sich Torben Hilbig als Vorsitzender des Jugendweihevereines und Studio-Inhaber Dirk Spaehn einer munteren und aufgeschlossenen Truppe gegenüber, die das Angebot gerne annahm.

K. o. und glücklich

In den Umkleiden rasch in das Sportzeug geschlüpft, ging es die Treppe hoch in den sogenannten Kardio-Bereich. Während sich Lilly und Nele für die Laufbänder entschieden, wählten andere die Liegeräder oder Ellipsentrainer, legten nach erfolgter Einweisung vom Fitnesstrainer gleich los mit der Erwärmung – und waren danach fit für das Zirkeltraining an den anderen Geräten.

Da wurde unter anderem gerudert, die Endlosleiter bestiegen und das Vibrationstraining ausprobiert. Bemerkenswert waren die fröhliche Neugier und der Eifer, mit dem sich die Jugendlichen auf die Schnupperstunden einließen. Ziemlich k. o., aber auch glücklich zog jeder für sich am Ende ein durchaus positives Fazit mit Aha-Effekt: „Es ist cool.“ „Macht total Spaß.“ „Toll, dass wir alles ausprobieren konnten.“ „Vielleicht mache ich das jetzt öfter.“

Die Jungs probieren zuerst die Ellipsentrainer aus und danach auch die anderen Geräte wie Rudergerät und Endlosleiter. Meike Schulze-Wührl

Die positive Bewertung von den Jugendlichen freut die Mannschaft der Ehrenamtlichen um Torben Hilbig. „Es ist schön, dass die Angebote so gut ankommen“, so Hilbig, auch für die vorherigen Angebote wie den Your Day mit Modenschau habe es viel Lob und Dankbarkeit gegeben.

Damit ist der Blick auf die nächste Veranstaltung dann auch positiv: Am Montag, 18. März, findet von 17 bis 18 Uhr im Studio „Relax & feel good“ Am Hegefeld 3 H in Klötze eine Kosmetikberatung statt. Ende März und im April folgen dann zwei Erste-Hilfe- und zwei Knigge-Kurse, bevor im Juni die Jugendweihe gefeiert wird. Für die drei Feierstunden am Sonnabend, 1. Juni, im Altmarksaal sind bis jetzt 111 Mädchen und Jungen angemeldet.