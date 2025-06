Die Altensalzwedeler Johanniskirche feiert ihr 800-jähriges Bestehen. Der Bau gehört zu den ältesten und größten in der nordwestlichen Altmark und erstrahlt heute vor allem dank des Engagements der Einwohner in neuem Glanz.

ALTENSALZWEDEL. - Wer nach dem ältesten Gemäuer in Altensalzwedel sucht, wird an der Johanniskirche fündig. Trutzig wie eine Burg aus Feldsteinen steht sie mitten im Ort. Und das bereits seit 800 Jahren – ein Jubiläum, das am 21. Juni, drei Tage vor dem Johannistag, groß gefeiert werden soll. Zwar ist das genaue Erbauungsjahr der Kirche nicht bekannt, aber um 1220 soll es den historischen Quellen nach gewesen sein.