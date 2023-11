In Jahrstedt hat der Bau der barrierefreien Bushaltestellen begonnen, in anderen Orten noch nicht.

Klötze. - Einstimmig hat der Stadtrat eine Eilentscheidung von Bürgermeister Uwe Bartels zur Kenntnis genommen. Der hatte zuvor darüber informiert, dass er den Auftrag für die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen in Jahrstedt (zwei), in Wenze (zwei) und Röwitz (eine) ausgelöst hat. Doch der Zeitplan hängt. In diesen Orten gibt es Probleme.

Den Zuschlag bekam eine Firma aus Schrampe. Deren Angebot lag bei 138.712 Euro und damit knapp 10.000 Euro über der Kostenschätzung von 128.500 Euro. Mit der Eilentscheidung, so erklärte Bartels, wollte er die Baumaßnahmen vorantreiben. Denn die Tage werden kürzer, das Wetter wird schlechter. Die fünf Bushaltestellen sollen noch dieses Jahr fertiggestellt werden.

In Jahrstedt haben die Arbeiten bereits begonnen, berichtete der Bürgermeister. Dort wurden Schachtungen durchgeführt, um Wurzeln zu suchen. Die sollen mit einem Brückensystem geschützt werden. Außerdem wurde in Jahrstedt die Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Termin in Gefahr

Das Ziel, die fünf Bushaltestellen noch dieses Jahr fertigzustellen, gerät aber in Gefahr, weil die Arbeiten in Röwitz und Wenze noch nicht angefangen haben. Das lässt sich die Stadt nicht gefallen. So wurde die Baufirma schriftlich aufgefordert, die Baumaßnahme voranzutreiben. Eine Antwort steht allerdings noch aus. „Aus heutiger Sicht“, meinte Bartels, „erscheint es fraglich, ob die fünf Bushaltestellen bis zum vertraglich vereinbarten Termin am 15. Dezember komplett fertiggestellt werden können.“

Unglücklich sind die Wenzer. Die hatten sich ein Buswartehäuschen aus Holz gewünscht. Stattdessen sieht die Planung eines aus Glas vor, das nach Westen und somit zur Wetterseite hin geöffnet wäre. Das würden die Wenzer nur dann akzeptieren, wenn der Wetterschutz bestmöglich gewährleistet wird. Ob sich dieser Wunsch nach einem Buswartehäuschen mit Wetterschutz in Wenze erfüllt, ließ Bartels im Gespräch mit der Volksstimme offen. „Wir schauen uns das nochmal an“, versicherte er.