Klötzes Bürgermeister Alexander Kleine kündigt weitere Umgestaltungen der Bushaltestellen an. Er bittet aber um Geduld. Rund eine halbe Million Euro ist schon investiert worden.

Auch der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle in Jahrstedt-Germenau ist jetzt beendet.

Klötze. - Im Bereich der Einheitsgemeinde Klötze seien in diesem Jahr vier Bushaltestellen barrierefrei umgebaut worden, und zwar eine in Röwitz, zwei in Kusey und eine in Jahrstedt-Germenau, wie Bürgermeister Alexander Kleine im Hauptausschuss aufzählte. In Jahrstedt-Germenau seien zuletzt noch Fugenarbeiten zu machen gewesen, die Abnahme sei am 18. November erfolgt. „Die Zusammenarbeit mit der Firma hat reibungslos funktioniert“, lobte Kleine.