Michaela und Christian Bergmann haben in Beetzendorf die Flohmarkttradition wiederbelebt. Was hat sie dazu angetrieben und wie wird das Angebot angenommen?

Events in der Altmark

Michaela und Christian Bergmann haben 2023 die Flohmarkt-Tradition in Beetzendorf wiederbelebt. Von März bis September laden sie einmal im Monat zur Schnäppchenjagd auf den Sportplatz ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

BEETZENDORF. - Flohmärkte haben in Beetzendorf eine lange Tradition. Über viele Jahre sorgte der Beetzendorfer Peter Witte dafür, dass regelmäßig von Frühjahr bis Herbst Händler ihre Raritäten und Schnäppchen am Eingang zum Park anbieten konnten. Die Märkte waren stets gut besucht und ein Geheimtipp für Anbieter, die von weit her angereist kamen.