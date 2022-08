Beetzendorf: Zwei Verbindungen erhalten Bitumenbelag

Beim Ausbau eigener Straßen drückt die Gemeinde Beetzendorf aufs Tempo. Auch kleinere Verbindungen wie die Verlängerung des Püggener Weges in Beetzendorf und ein Wegeabschnitt in Wohlgemuth sollen bis zum Jahresende befestigt werden.

Beetzendorf/Wohlgemuth - In die kommunalen Straßen steckt die Gemeinde Beetzendorf in diesem Jahr einiges an Geld. Nicht nur die marode Ortsdurchfahrt Poppau soll bis zum Beginn der Pflasterung wiederhergestellt und die Betonplattenpiste von der Beetzendorfer Goethestraße bis zum ehemaligen Forsthof durch einen Bitumenbelag ersetzt werden, auch an weniger stark frequentierten Abschnitten sind Arbeiten geplant.