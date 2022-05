Beetzendorfer Parkkonzept soll zunächst dem Rat vorgestellt werden

Beetzendorf (wmo) - Vor einem Jahr begannen die Arbeiten an der Konzeption für die Wiederherstellung des Beetzendorfer Parks. Mitarbeiter des Berliner Planungsbüros von Landschaftsarchitektin Christa Ringkamp führten eine Inventur des Baumbestandes in der Anlage durch, nahmen genau auf, was heute noch im Park zu finden ist und setzten es mit dem historischen Zustand im Vergleich. Ziel war ein genauer Maßnahmenkatalog zur Wiederherstellung des Ensembles, der der Gemeinde an die Hand gegeben werden sollte.