Klötze - Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Während der jüngsten Kreistagssitzung im Juni setzte sich der 51-jährige Klötzer Enrico Meyer gegen Michael Goertz aus Salzwedel durch und wurde zum neuen Kreis-Behindertenbeauftragten gewählt. Damit trat Meyer die Nachfolge vom langjähriger Beauftragten Norbert Block an. Der Salzwedeler war aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten und zum 30. Juni abberufen worden. 2019 hatte sich Meyer schon einmal für das Ehrenamt beworben. Doch die Wahl fiel damals erneut auf Norbert Block. „Ich glaube, man wollte damals keine Veränderungen“, blickt Enrico Meyer zurück. Seit 1. Juli ist er nun offiziell im Amt. Er will sich nicht nur als Kreisbeauftragter für die Belange der Menschen mit Behinderungen und Handicaps einsetzen. In der Klötzer Stadtratssitzung am 6. September soll der gelernte Bürokaufmann auch zum Behindertenbeauftragten der Einheitsgemeinde ernannt werden.