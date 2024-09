Das Klötzer Waldbad zog in zwei Monaten fast 16.000 Besucher an. Eine Erhöhung der Eintrittspreise wird im Stadtrat bereits diskutiert. Die Imbissversorgung bleibt nur mobil.

Klötze. - Baden wird 2025 im sanierten Klötzer Waldbad teurer. Das ergab eine Nachfrage beim Klötzer Bürgermeister Alexander Kleine zur Auswertung der zweimonatigen Saison 2024. Laut Kleine soll eine moderate Anpassung der Eintrittspreise in Hauptausschuss und Stadtrat diskutiert und beschlossen werden. Er begründet: „Es sind weitere Investitionen geplant, und die seit Jahren gestiegenen Betriebskosten machen eine angemessene Anpassung auch notwendig“, verteidigt Kleine die angekündigte Erhöhung. Um wieviel Prozent die Eintrittspreise in der neuen Saison steigen können, kann Kleine noch nicht sagen. Er will die Diskussion dazu im Stadtrat, die noch in diesem Jahr auf die Tagesordnung kommen soll, nicht vorwegnehmen.