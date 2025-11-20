Die Pläne für das Feuerwehrhaus nehmen wieder Fahrt auf. Gebaut wird neu oder im Bestand.

Das frühere KTL-Gelände in Kusey soll Standort für die Feuerwehr werden. Noch offen ist, ob es einen Neubau gibt oder im Bestand gebaut wird.

Kusey. - Schon vor Jahren hat die Stadt Klötze das ehemalige KTL-Gelände in Kusey erworben. Das Areal ist als Standort für die Feuerwehren aus Kusey, Neuferchau und Röwitz gedacht, die sich 2022 zum Löschzug Kusey zusammengeschlossen haben. Lange blieb es um das Vorhaben ruhig. Fahrt nahm es erst am 15. Januar wieder auf, als Innenministerin Tamara Zieschang für die neuen Feuerwehrhäuser in Immekath und Kusey zwei Fördermittelbescheide in Höhe von jeweils 525.000 Euro überreichte. Damals war vieles noch offen.