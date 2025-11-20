Bauprojekt vor dem Aus Stadträte erheben scharfe Kritik gegen geplanten Kreisverkehr in Stendal
Die Lüderitzer Straße als Einflugschneise für den Verkehr von der A14 soll fit gemacht werden. Der seit Jahren geplante Kreisel gerät ins Trudeln.
Stendal. - Die Stadt Stendal möchte einen neuen Kreisverkehr bauen. Die Kreuzung Lüderitzer/Gardelegener Straße soll umgestaltet werden, um die südliche Hauptverkehrsader auf ein höheres Verkehrsaufkommen wegen der A14 vorzubereiten. Das Projekt stößt auf scharfe Kritik.