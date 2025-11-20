weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Bauprojekt vor dem Aus: Stadträte erheben scharfe Kritik gegen geplanten Kreisverkehr in Stendal

Die Lüderitzer Straße als Einflugschneise für den Verkehr von der A14 soll fit gemacht werden. Der seit Jahren geplante Kreisel gerät ins Trudeln.

Von Mike Kahnert 20.11.2025, 16:44
Die Kreuzung von Lüderitzer und Gardelegener Straße in Stendal soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Das Bauprojekt könnte jedoch auf den letzten Metern scheitern.
Stendal. - Die Stadt Stendal möchte einen neuen Kreisverkehr bauen. Die Kreuzung Lüderitzer/Gardelegener Straße soll umgestaltet werden, um die südliche Hauptverkehrsader auf ein höheres Verkehrsaufkommen wegen der A14 vorzubereiten. Das Projekt stößt auf scharfe Kritik.