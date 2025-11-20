Die Lüderitzer Straße als Einflugschneise für den Verkehr von der A14 soll fit gemacht werden. Der seit Jahren geplante Kreisel gerät ins Trudeln.

Bauprojekt vor dem Aus

Die Kreuzung von Lüderitzer und Gardelegener Straße in Stendal soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Das Bauprojekt könnte jedoch auf den letzten Metern scheitern.

Stendal. - Die Stadt Stendal möchte einen neuen Kreisverkehr bauen. Die Kreuzung Lüderitzer/Gardelegener Straße soll umgestaltet werden, um die südliche Hauptverkehrsader auf ein höheres Verkehrsaufkommen wegen der A14 vorzubereiten. Das Projekt stößt auf scharfe Kritik.