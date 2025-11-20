weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Markt lockt am Wochenende: Handgemachtes und Adventsstimmung bei der Lebenshilfe

Markt lockt am Wochenende Handgemachtes und Adventsstimmung bei der Lebenshilfe

Viele fleißige Hände bereiten beim Kranzbinden, Töpfern und Kerzenziehen in der Lebenshilfe Tangerhütte den vorweihnachtlichen Marktzauber am kommenden Wochenende vor.

Von Birgit Schulze 20.11.2025, 16:55
In der Floristikwerkstatt der Lebenshilfe in Tangerhütte werden ganz frisch die Kränze aus Tannengrün gewickelt. Dirk Richter (vorn) macht das seit 26 Jahren und hat immer noch Spaß an allem, was die Weihnachtszeit verschönert. Kollegin Tabea Feindt im Hintergrund ist eine der Jüngeren in der Werkstatt.
In der Floristikwerkstatt der Lebenshilfe in Tangerhütte werden ganz frisch die Kränze aus Tannengrün gewickelt. Dirk Richter (vorn) macht das seit 26 Jahren und hat immer noch Spaß an allem, was die Weihnachtszeit verschönert. Kollegin Tabea Feindt im Hintergrund ist eine der Jüngeren in der Werkstatt. Foto: Birgit Schulze

Tangerhütte. - Die schönste Zeit des Jahres wird in Tangerhütte mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Warum es aktuell bei der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung in Tangerhütte ein bisschen so zugeht wie in den Wichtelwerkstätten des Weihnachtsmannes.