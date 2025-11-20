In der Floristikwerkstatt der Lebenshilfe in Tangerhütte werden ganz frisch die Kränze aus Tannengrün gewickelt. Dirk Richter (vorn) macht das seit 26 Jahren und hat immer noch Spaß an allem, was die Weihnachtszeit verschönert. Kollegin Tabea Feindt im Hintergrund ist eine der Jüngeren in der Werkstatt.

Foto: Birgit Schulze