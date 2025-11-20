Markt lockt am Wochenende Handgemachtes und Adventsstimmung bei der Lebenshilfe
Viele fleißige Hände bereiten beim Kranzbinden, Töpfern und Kerzenziehen in der Lebenshilfe Tangerhütte den vorweihnachtlichen Marktzauber am kommenden Wochenende vor.
20.11.2025, 16:55
Tangerhütte. - Die schönste Zeit des Jahres wird in Tangerhütte mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Warum es aktuell bei der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung in Tangerhütte ein bisschen so zugeht wie in den Wichtelwerkstätten des Weihnachtsmannes.