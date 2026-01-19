Unter dem Namen „Bootshaus ZurSeezeit“ soll der Gastrobetrieb am Ahlumer See ab 5. April wieder öffnen. Die Stralsunderin Angelika Strußenberg-Jankowski will sich hier ihren Traum erfüllen.

AHLUM. - Der Schreck war groß in der Gemeinde, als Bootshaus-Pächterin Tanja Poppe im Oktober 2025 ihren Vertrag für das Lokal am Ahlumer See überraschend gekündigt hatte. Würde jetzt ein längerer Leerstand drohen oder findet sich schnell jemand, der den Gaststättenbetrieb in der neuen Saison nahtlos übernimmt? Letzteres Szenario hat sich zur Freude von Bürgermeisterin Silke Niebur erfüllt. Ab April ist das Bootshaus unter leicht verändertem Namen und mit neuer Pächterin wieder geöffnet.