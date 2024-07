Ausgetragen wurden das Verbandschampionat Fahren des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt und die Kreismeisterschaft Fahren des Kreisreiterverbandes Börde. Das zog die Besucher an.

In Bösdorf wurde anspruchsvoller Sport mit Pferdegespannen geboten.

Bösdorf - Die Sonne brannte schon am Morgen beim zweiten Wettbewerb des Tages ordentlich, während die Hüpfburg für die kleinen Gäste gerade noch aufgeblasen wurde. Die ersten Besucher tummelten sich bereits auf den Sitzplätzen, um die Läufe der Anfänger anzufeuern.

Zwischen den Läufen wurde geübt und wo man hinschaute, waren Sportler unterschiedlichen Alters mit ihren Trainern dabei, Runden zu ziehen. Cedar Wolf

„Das Problematische mit unseren Veranstaltungen ist ja immer, dass wir jedes Mal alles auf- und wieder abbauen müssen“, erklärt der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Bösdorf/Rätzlingen Michael Müller. „Unsere Plätze werden immer für diese Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, aber wir sind nicht dauerhaft vertreten.“ Für solche Aufgaben benötigt der Verein eine Menge an freiwilligen Helfern, denn die Gerätschaften, die transportiert werden müssen, sind zahlreich und in der Regel etwas größer als beim Pferdesport.

Kreismeisterschaft Fahren

Ausgetragen wurde diesmal das Verbandschampionat Fahren des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt und die Kreismeisterschaft Fahren des Kreisreiterverbandes Börde. „Wir freuen uns, die Kreismeisterschaft auszurichten, denn die gab es schon jahrelang nicht hier im Kreis Börde“, so Müller. „Der klassische Fahrsport sind eigentlich immer drei Teildisziplinen: Zum einen die Dressur. Das ist genau wie das Dressurreiten, nur halt das Dressurfahren. Dann gibt es eine Geländefahrt. Da geht es durch diese festen Geländehindernisse. Und dann gibt es noch abschließend das Kegelfahren. Das heißt, da stehen rechts und links so zwei Pylonen, da sind Bällchen drauf. Beim Springreiten muss man da drüber springen und beim Kutschefahren muss man halt durch und aufpassen, dass die Bällchen nicht runterfallen.“

Traditionsturnier folgt

Der Vormittag widmete sich erst einmal der Kreismeisterschaft und am Nachmittag startete dann eine kleine Gruppe von Teilnehmern zum Verbandschampionat. „Das ist vom Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt. Das sind halt junge Fahrpferde, die an den Sport herangeführt werden sollen“, erläutert Müller und fügt hinzu: „Wie gesagt, ist klein aber fein heute. Unsere eigentliche große Veranstaltung ist im August, unsere Fahrsporttage.“ Vom 23. bis 25. August wird das Traditionsturnier wieder von Müller und der Schar der freiwilligen Helfer ausgerichtet. Die Bösdorfer Fahrsporttage sind der jährliche Höhepunkt vom Reit- und Fahrverein Bösdorf/Rätzlingen. Aus mehreren Bundesländern messen sich Gespannfahrer im sportlich fairen Wettkampf. So fahren auch die eigenen Fahrer auf nationalen und sogar internationalen Turnieren viele Erfolge ein.

Vereinsvorsitzender Michael Müller (l.) ist dankbar für freiwillige Helfer wie Matthias Rohde (r.). Foto: Cedar Wolf

„Die Teilnehmer reisen schon donnerstags an und reisen am Sonntag wieder ab“, erklärt Müller den Unterschied zur heutigen Veranstaltung, „Das heute ist halt eine Tagesveranstaltung, aber wir haben die Möglichkeiten und da bieten wir es auch gerne an.“ Dass Events wie diese ohne die Hilfe der vielen Freiwilligen unmöglich wären, betont der begeisterte Pferdesportler und bedankt sich auch noch einmal für die Unterstützung aus dem Dorf.