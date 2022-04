Bunter Weihnachtskonvoi rollt durch Beetzendorf und die Nachbardörfer

Beetzendorf (wmo) - Kein Weihnachtsmarkt, kein Turmblasen – vorweihnachtliche Stimmung konnte in Beetzendorf in der Adventszeit auch das zweite Jahr in Folge coronabedingt nicht so richtig aufkommen. Umso größer war das Interesse an der Aktion, die die Beetzendorferin Jenny Diederich und die Siedengriebenerin Sabrina Schwarz zusammen mit weiteren Mitstreitern am Vorabend des Heiligen Abends kurzfristig auf die Beine gestellt haben.